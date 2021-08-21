Именины 21 августа празднует Мирон.

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Приметы 21 августа

  • Молодой месяц виден утром – будет теплая погода, а если вечером – холодная.
  • Тумана после восхода солнца нет – погода ожидается хорошая.
  • Если аисты готовятся к отлету, осень будет холодной, а зима – ранней.
  • Ласточки собираются в большие стаи – к грозе.

Что нельзя делать 21 августа

  • Не проводите этот день в одиночестве. Навестите близких или друзей.
  • Не ленитесь 21 августа. Обучение в этот день особенно хорошо усваивается, поэтому приобретите себе новую книгу или дочитайте ту, чтение которой "забросили".
  • Если вы хотите в путешествие, то не откладывайте его организацию. Продумайте все детали путешествия, чтобы оно прошло удачно.