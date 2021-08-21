Іменини 21 серпня святкує Мирон.

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Прикмети 21 серпня

Молодий місяць видно вранці – буде тепла погода, а якщо ввечері – холодна.

Туману після сходу сонця нема – погода очікується хороша.

Якщо лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною, а зима – ранньою.

Ластівки збираються у великі зграї – до грози.

Що не можна робити 21 серпня