Іменини 21 серпня святкує Мирон.

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Прикмети 21 серпня

  • Молодий місяць видно вранці – буде тепла погода, а якщо ввечері – холодна.
  • Туману після сходу сонця нема – погода очікується хороша.
  • Якщо лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною, а зима – ранньою.
  • Ластівки збираються у великі зграї – до грози.

Що не можна робити 21 серпня

  • Не проводьте цей день у самотині. Навідайте близьких чи друзів.
  • Не лінуйтесь 21 серпня. Навчання цього дня особливо добре засвоюється, тож придбайте собі нову книгу чи дочитайте ту, читання якої "закинули".
  • Якщо ви хочете у подорож, то не відкладайте її організацію. Продумайте усі деталі мандрівки, щоб вона пройшла вдало.