Іменини 21 серпня святкує Мирон.
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Прикмети 21 серпня
- Молодий місяць видно вранці – буде тепла погода, а якщо ввечері – холодна.
- Туману після сходу сонця нема – погода очікується хороша.
- Якщо лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною, а зима – ранньою.
- Ластівки збираються у великі зграї – до грози.
Що не можна робити 21 серпня
- Не проводьте цей день у самотині. Навідайте близьких чи друзів.
- Не лінуйтесь 21 серпня. Навчання цього дня особливо добре засвоюється, тож придбайте собі нову книгу чи дочитайте ту, читання якої "закинули".
- Якщо ви хочете у подорож, то не відкладайте її організацію. Продумайте усі деталі мандрівки, щоб вона пройшла вдало.