21 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 августа 2021 , 09:01
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Источник:

24 канал

21 августа христиане празднуют день святого Мирона, который был критским святителем. Мирон славился тем, что совершал чудеса и исцелял людей.

Именины 21 августа празднует Мирон.

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Приметы 21 августа

  • Молодой месяц виден утром – будет теплая погода, а если вечером – холодная.
  • Тумана после восхода солнца нет – погода ожидается хорошая.
  • Если аисты готовятся к отлету, осень будет холодной, а зима – ранней.
  • Ласточки собираются в большие стаи – к грозе.

Что нельзя делать 21 августа

  • Не проводите этот день в одиночестве. Навестите близких или друзей.
  • Не ленитесь 21 августа. Обучение в этот день особенно хорошо усваивается, поэтому приобретите себе новую книгу или дочитайте ту, чтение которой "забросили".
  • Если вы хотите в путешествие, то не откладывайте его организацию. Продумайте все детали путешествия, чтобы оно прошло удачно.
Автор: Андріана Будиш