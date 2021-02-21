21 февраля православные верующие чтят день святого Захария, которого также называют Захарием Серповидцем. Святой был одним из 12 малых пророков. Его авторству принадлежит "Книга пророка Захария", которая занимает предпоследнее место среди ветхозаветных пророческих произведений. Также, 21 февраля празднуют Международный день родного языка.

День Ангела отмечают: Захар, Макар, Степан, Федор. Кстати Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля 2021 для всех знаков Зодиака Приметы 21 февраля Гром в этот день предвещает ветреную погоду весной и летом.

Морозная погода 21 февраля – к скорому наступлению весны и потеплению.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март.

Если на Захария собака воет и ведет себя беспокойно – морозы и холод усилятся. Что нельзя делать 21 февраля Не завидуйте никому 21 февраля. Считают, что зависть принесет несчастье и вы лишитесь своего здоровья.

Не ссорьтесь и не злословьте сегодня.

Не стоит на Захария идти к врачу. Верят, что все проблемы со здоровьем умножатся вдвое.