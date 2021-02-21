21 лютого православні віряни вшановують день святого Захарія, якого також називають Захарієм Серповидцем. Святий був одним із 12 малих пророків. Його авторству належить "Книга пророка Захарія", яка займає передостаннє місце серед старозавітних пророчих творів. Також, 21 лютого святкують Міжнародний день рідної мови.

День Ангела відзначають: Захар, Макар, Степан, Федір. До речі Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку Прикмети 21 лютого Грім у цей день віщує вітряну погоду навесні та влітку.

Морозяна погода 21 лютого – до швидкого настання весни та потепління.

Чим холоднішим є останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень.

Якщо на Захарія собака виє і веде себе неспокійно – морози і холод посиляться. Що не можна робити 21 лютого Не заздріть нікому 21 лютого. Вважають, що заздрість принесе нещастя і ви позбудетесь свого здоров'я.

Не сваріться і не лихословте сьогодні.

Не варто на Захарія йти до лікаря. Вірять, що всі проблеми зі здоров'ям помножаться удвічі.