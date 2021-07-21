Именины сегодня празднуют: Александр и Дмитрий.

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Приметы 21 июля

  • Если в лесах поспела черника, то можно начинать сбор озимой ржи.
  • Если 21 июля на небе молодая луна, то по погоде можно определить, каким будет август.
  • Дождь предвещал теплую погоду на следующий день.
  • Птицы суетятся 21 июля – будет сильная гроза.

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Что нельзя делать 21 июля

  • 21 июля не рекомендовали купаться в водоемах.
  • Сегодня больше слушайте, чем говорите. Так вы сможете получить ценные советы и информацию, которая в дальнейшем вам очень пригодится.
  • Не ставьте никому ультиматумов 21 июля. Это не приведет к добру, а наоборот увеличит напряженность в отношениях.