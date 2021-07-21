Іменини сьогодні святкують: Олександр і Дмитро.

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Прикмети 21 липня

  • Якщо в лісах достигла чорниця, то можна починати збір озимого жита.
  • Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то за погодою можна визначити, яким буде серпень.
  • Дощ віщував теплу погоду наступного дня.
  • Птахи метушаться 21 липня – буде сильна гроза.

21 липня яке свято
21 липня – яке свято

Що не можна робити 21 липня

  • 21 липня не рекомендували купатись у водоймах.
  • Сьогодні більше слухайте, аніж розмовляйте. Так ви зможете отримати цінні поради та інформацію, яка в подальшому вам дуже знадобиться.
  • Не ставте нікому ультиматумів 21 липня. Це не приведе до добра, а навпаки збільшить напруженість у стосунках.