21 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
21 июля 2021 года верующие отмечают день трех Прокопов. Также в этот день церковь чтит икону Казанской Божьей Матери. Согласно преданию, эта икона была закопана в земле. Что нельзя делать 21 июля читайте в материале.
Именины сегодня празднуют: Александр и Дмитрий.
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Приметы 21 июля
- Если в лесах поспела черника, то можно начинать сбор озимой ржи.
- Если 21 июля на небе молодая луна, то по погоде можно определить, каким будет август.
- Дождь предвещал теплую погоду на следующий день.
- Птицы суетятся 21 июля – будет сильная гроза.
21 июля – какой праздник
Что нельзя делать 21 июля
- 21 июля не рекомендовали купаться в водоемах.
- Сегодня больше слушайте, чем говорите. Так вы сможете получить ценные советы и информацию, которая в дальнейшем вам очень пригодится.
- Не ставьте никому ультиматумов 21 июля. Это не приведет к добру, а наоборот увеличит напряженность в отношениях.