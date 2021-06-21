Именины 21 июня празднуют: Василий, Павел, Федор.
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Приметы 21 июня
- В день солнцестояния необходимо положить у порога дома крапиву. Верили, что так все болезни обойдут ваш дом стороной.
- Дождь 21 июня предвещает хороший урожай осенью.
- Много звезд на небе 21 июня – к хорошему урожаю грибов.
Что нельзя делать 21 июня
- 21 июня считается днем с очень сильной энергетикой. Избегайте сегодня негатива, ведь злые мысли или поступки принесут вам несчастье.
- Не злословь.
- Не рекомендуется день солнцестояния проводить в одиночестве.