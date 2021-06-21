Іменини 21 червня святкують: Василь, Павло, Федір.
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Прикмети 21 червня
- У день сонцестояння необхідно покласти біля порогу будинку кропиву. Вірили, що так всі хвороби обійдуть ваш дім стороною.
- Дощ 21 червня віщує гарний врожай восени.
- Багато зірок на небі 21 червня – до хорошого урожаю грибів.
Що не можна робити 21 червня
- 21 червня вважається днем з дуже сильною енергетикою. Уникайте сьогодні негативу, адже злі думки чи вчинки принесуть вам нещастя.
- Не лихословте.
- Не рекомендується день сонцестояння проводити на самоті.