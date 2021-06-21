21 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 июня 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

21 июня чествуют память великомученика Феодора, которого считают покровителем православных воинов. Также сегодня люди встречают день летнего солнцестояния. Что нельзя делать 21 июня узнавайте в материале.

Именины 21 июня празднуют: Василий, Павел, Федор.

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Приметы 21 июня

  • В день солнцестояния необходимо положить у порога дома крапиву. Верили, что так все болезни обойдут ваш дом стороной.
  • Дождь 21 июня предвещает хороший урожай осенью.
  • Много звезд на небе 21 июня – к хорошему урожаю грибов.

Что нельзя делать 21 июня

  • 21 июня считается днем ​​с очень сильной энергетикой. Избегайте сегодня негатива, ведь злые мысли или поступки принесут вам несчастье.
  • Не злословь.
  • Не рекомендуется день солнцестояния проводить в одиночестве.
Автор: Квітослава Туз