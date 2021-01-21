21 января чтят память Емельяна Призимника. Согласно традиции, в этот день прощаются со Святками. Также, сегодня чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который зельем исцелял больных.

Именины отмечают владельцы и владелицы таких имен: Агнесса, Григорий, Евгений, Василиса, Юлиан. К слову Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака Приметы 21 января по ветру определяли погоду: если дует с юга, то летом часто будут грозы.

Согласно верованиям, сегодня можно предсказать погоду на август. Если падает снег – последний месяц лета будет дождливым, если день выдается солнечным – август будет жарким.

Окна в доме 21 января запотели – к оттепели.

Человек, заболевший в этот день – скоро выздоровеет.

Если за окном мороз – потепление будет нескоро. Что нельзя делать 21 января Сегодня до обеда нельзя работать. Все дела стоит перенести на вторую половину дня.

Не покупайте сейчас веревки – это приведет к беде.

В этот день запрещено давать какие-либо обещания.

Нельзя поднимать с земли вещи, ведь это приведет к потерям.