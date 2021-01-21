21 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
21 января чтят память Емельяна Призимника. Согласно традиции, в этот день прощаются со Святками. Также, сегодня чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который зельем исцелял больных.
Именины отмечают владельцы и владелицы таких имен: Агнесса, Григорий, Евгений, Василиса, Юлиан.
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Приметы
- 21 января по ветру определяли погоду: если дует с юга, то летом часто будут грозы.
- Согласно верованиям, сегодня можно предсказать погоду на август. Если падает снег – последний месяц лета будет дождливым, если день выдается солнечным – август будет жарким.
- Окна в доме 21 января запотели – к оттепели.
- Человек, заболевший в этот день – скоро выздоровеет.
- Если за окном мороз – потепление будет нескоро.
Что нельзя делать 21 января
- Сегодня до обеда нельзя работать. Все дела стоит перенести на вторую половину дня.
- Не покупайте сейчас веревки – это приведет к беде.
- В этот день запрещено давать какие-либо обещания.
- Нельзя поднимать с земли вещи, ведь это приведет к потерям.
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