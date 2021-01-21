21 січня вшановують пам'ять Омеляна Призимника. Згідно до традицій, у цей день прощаються зі Святками. Також, сьогодні вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який зіллям зцілював хворих.

Іменини відзначають власники і власниці таких імен: Агнеса, Григорій, Євген, Василина, Юліан. До слова Любовний гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 року для всіх знаків Зодіаку Прикмети 21 січня за вітром визначали погоду: якщо дме з півдня, то влітку часто будуть грози.

Згідно вірувань, сьогодні можна передбачити погоду на серпень. Якщо падає сніг – останній місяць літа буде дощовим, якщо день видається сонячним – серпень буде жарким.

Вікна в будинку 21 січня запітніли – до відлиги.

Людина, яка захворіла в цей день – скоро видужає.

Якщо за вікном мороз – потепління буде нескоро. Що не можна робити 21 січня Сьогодні до обіду не можна працювати. Всі справи варто перенести на другу половину дня.

Не купуйте нині мотузки – це призведе до біди.

Цього дня заборонено давати будь-які обіцянки.

Не можна підіймати із землі речі, адже це призведе до втрат.