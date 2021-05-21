Согласно преданиям, апостола Иоанна Богослова приговорили к смерти за то, что он исповедовал христианство. Святого заставили выпить яд, однако после выпитой смертельной чаши он остался жив.

Также читайте Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая для всех знаков Зодиака

Приметы 21 мая

Дождливый день на Иоанна Богослова – примета того, что грибов будет много.

Обильно цветет черемуха – лето будет мокрое.

Луна 21 мая покрыта дымкой – вскоре погода ухудшится.

Небо вечером окрашивается в оранжевый цвет – погода в ближайшие дни будет хорошей. Если же небо красное утром – будет дождь.



Какой праздник 21 мая

Что нельзя делать 21 мая