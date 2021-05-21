Згідно до переказів, апостола Іоанна Богослова засудили до смерті через те, що він сповідував християнство. Святого змусили випити отруту, однак після випитої смертельної чаші він залишився живим.

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Прикмети 21 травня

Дощовий день на Іоанна Богослова – прикмета того, що грибів буде багато.

Рясно цвіте черемха – літо буде мокре.

Місяць 21 травня вкритий серпанком – незабаром погода погіршиться.

Небо ввечері забарвлюється у помаранчевий колір – погода найближчими днями буде хорошою. Якщо ж небо червоне вранці – буде дощ.



Яке свято 21 травня

Що не можна робити 21 травня