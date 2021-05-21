21 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 мая 2021 , 05:30
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Источник:

24 канал

21 мая 2021 года верующие празднуют день апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой апостол был сыном Заведея и Саломии – дочери святого Иосифа Обручника.

Согласно преданиям, апостола Иоанна Богослова приговорили к смерти за то, что он исповедовал христианство. Святого заставили выпить яд, однако после выпитой смертельной чаши он остался жив.

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Приметы 21 мая

  • Дождливый день на Иоанна Богослова – примета того, что грибов будет много.
  • Обильно цветет черемуха – лето будет мокрое.
  • Луна 21 мая покрыта дымкой – вскоре погода ухудшится.
  • Небо вечером окрашивается в оранжевый цвет – погода в ближайшие дни будет хорошей. Если же небо красное утром – будет дождь.


Какой праздник 21 мая

Что нельзя делать 21 мая

  • Сегодня не рекомендуют тяжело работать.
  • Нельзя сквернословить и ссориться.
  • Этот день очень благоприятный для обучения, поэтому не ленитесь и займитесь саморазвитием.
Автор: Квітослава Туз