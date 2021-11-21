Архангел Михаил считается главным над всеми небесными ангелами. Его имя в переводе с древнееврейского означает "Кто, как Бог". Этот Ангел отличается огромной духовной силой и является символом борьбы за славу Божью.

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Впервые Архангел Михаил прославился тем, что одолел и низверг с небес ангела Люцифера, который стал завистливым и злым. Верят, что до сих пор бои Михаила и Люцифера продолжаются.

Приметы 21 ноября

Если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.

Если сегодня густой туман – то такая погода продержится до зимнего Николая.

Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежная и красная.



21 ноября – праздник Архангела Михаила

Что нельзя делать 21 ноября