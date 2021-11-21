Архангел Михаил считается главным над всеми небесными ангелами. Его имя в переводе с древнееврейского означает "Кто, как Бог". Этот Ангел отличается огромной духовной силой и является символом борьбы за славу Божью.
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Впервые Архангел Михаил прославился тем, что одолел и низверг с небес ангела Люцифера, который стал завистливым и злым. Верят, что до сих пор бои Михаила и Люцифера продолжаются.
Приметы 21 ноября
- Если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.
- Если сегодня густой туман – то такая погода продержится до зимнего Николая.
- Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежная и красная.
21 ноября – праздник Архангела Михаила
Что нельзя делать 21 ноября
- В этот день лучше не планировать какие-то путешествия. Останьтесь дома и насладитесь этим временем.