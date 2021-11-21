Архангел Михаїл вважається головним над усіма небесними ангелами. Його ім'я в перекладі з давньоєврейської означає "хто, як Бог". Цей Ангел вирізняється величезною духовною силою й є символом боротьби за славу Божу.
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Вперше Архангел Михаїл прославився тим, що здолав і скинув з небес ангела Люцифера, який став заздрісним й злим. Вірять, що досьогодні бої Михаїла та Люцифера продовжуються.
Прикмети 21 листопада
- Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.
- Якщо сьогодні густий туман – то така погода протримається до зимового Миколая.
- Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.
21 листопада – свято Архангела Михаїла
Що не можна робити 21 листопада
- Цього дня краще не планувати якісь подорожі. Залишіться вдома й насолодіться цим часом.