Архангел Михаїл вважається головним над усіма небесними ангелами. Його ім'я в перекладі з давньоєврейської означає "хто, як Бог". Цей Ангел вирізняється величезною духовною силою й є символом боротьби за славу Божу.

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Вперше Архангел Михаїл прославився тим, що здолав і скинув з небес ангела Люцифера, який став заздрісним й злим. Вірять, що досьогодні бої Михаїла та Люцифера продовжуються.

Прикмети 21 листопада

Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.

Якщо сьогодні густий туман – то така погода протримається до зимового Миколая.

Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.



21 листопада – свято Архангела Михаїла

Що не можна робити 21 листопада