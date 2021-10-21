Для того, чтобы покаяться во всех своих грехах, святая Пелагея решила уйти в монастырь. По совету Нонна, женщина переоделась в мужскую одежду и отправилась в мужской монастырь, который находился на Масличной горе.

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Там Пелагея искупала свои проступки до конца жизни. Лишь когда святая умерла, монахи поняли, что с ними постоянно была женщина, а не монах Пелагиус, которым она назвалась.

Приметы 21 октября

Облака низко плывут – будет мороз.

Мыши норки роют – скоро придет лютая зима.

Дождь 21 октября – непогода задержится на несколько дней.



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Что нельзя делать 21 октября