Для того, чтобы покаяться во всех своих грехах, святая Пелагея решила уйти в монастырь. По совету Нонна, женщина переоделась в мужскую одежду и отправилась в мужской монастырь, который находился на Масличной горе.
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Там Пелагея искупала свои проступки до конца жизни. Лишь когда святая умерла, монахи поняли, что с ними постоянно была женщина, а не монах Пелагиус, которым она назвалась.
Приметы 21 октября
- Облака низко плывут – будет мороз.
- Мыши норки роют – скоро придет лютая зима.
- Дождь 21 октября – непогода задержится на несколько дней.
Какой праздник 21 октября
Что нельзя делать 21 октября
- Старайтесь сегодня не злиться на себя. Если вам что-то не удается – отдохните или переключитесь на другие занятия. Ваше вдохновение вот-вот придет.