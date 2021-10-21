Для того, щоб покаятись у всіх своїх гріхах, свята Пелагея вирішила піти у монастир. За порадою Нонна, жінка перевдяглась у чоловічий одяг і помандрувала до чоловічого монастиря, який знаходився на Оливковій горі.
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Там Пелагея спокутувала свої проступки до кінця життя. Лиш коли свята померла, монахи зрозуміли, що з ними постійно була жінка, а не чернець Пелагіус, яким вона назвалась.
Прикмети 21 жовтня
- Хмари низько пливуть – буде мороз.
- Миші нірки риють – скоро прийде люта зима.
- Дощ 21 жовтня – негода затримається на декілька днів.
Яке свято 21 жовтня
Що не можна робити 21 жовтня
- Намагайтеся сьогодні не злитися на себе. Якщо вам щось не вдається – перепочиньте або перемкніться на інші заняття. Ваше натхнення от-от прийде.