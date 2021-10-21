21 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 октября в церковном календаре отмечено как день памяти святой Пелагеи. Согласно переписям, Пелагея вела довольно раскованный образ жизни, но когда случайно услышала проповедь священника Нонна, то решила все изменить.

Для того, чтобы покаяться во всех своих грехах, святая Пелагея решила уйти в монастырь. По совету Нонна, женщина переоделась в мужскую одежду и отправилась в мужской монастырь, который находился на Масличной горе.

Читайте Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для всех знаков Зодиака

Там Пелагея искупала свои проступки до конца жизни. Лишь когда святая умерла, монахи поняли, что с ними постоянно была женщина, а не монах Пелагиус, которым она назвалась.

Приметы 21 октября

Облака низко плывут – будет мороз.

Мыши норки роют – скоро придет лютая зима.

Дождь 21 октября – непогода задержится на несколько дней.



Какой праздник 21 октября

Что нельзя делать 21 октября