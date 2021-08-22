Именины 22 августа празднуют: Матфей и Петр.

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Приметы 22 августа.

  • Ночь ясная, а росы утром нет – ждите дождя.
  • Осадки в этот день – ожидайте непогоду до конца лета.
  • Если молодой месяц хорошо на небе виднеется – конец августа будет теплым.
  • Сильный ветер 22 августа поднялся – зима будет холодной.
  • Непогода на Матвея – в следующем году будет мало урожая.

Прикмети 22 серпня
Приметы 22 августа

Что нельзя делать 22 августа

  • Согласно приметам, сегодня нельзя пить отвар из трав. Считали, что на Матвея растения выпускают яд.
  • Умейте говорить "нет" 22 августа. Если вас "заваливают" дополнительными заботами или навязывают вам какие-то обязанности – откажитесь от этого.