Іменини 22 серпня святкують: Матвій та Петро.
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Прикмети 22 серпня.
- Ніч ясна, а роси вранці нема – чекайте дощу.
- Опади у цей день – очікуйте на негоду до кінця літа.
- Якщо молодий місяць добре на небі видніється, кінець серпня буде теплим.
- Сильний вітер 22 серпня здійнявся – зима буде холодною.
- Негода на Матвія – наступного року буде мало врожаю.
Прикмети 22 серпня
Що не можна робити 22 серпня
- Згідно з прикметами, сьогодні не можна пити відвар з трав. Вважали, що на Матвія рослини випускають отруту.
- Вмійте говорити "ні" 22 серпня. Якщо вас "завалюють" додатковими турботами чи нав'язують вам якісь обов'язки – відмовтесь від цього.