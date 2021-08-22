22 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 августа 2021 , 09:08
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Источник:

24 канал

22 августа празднуют День апостола Матфея, который был братом апостола Иакова. До встречи с Христом святой Матфей был мытарем и из-за этой профессии его очень презирали в обществе. Но, пообщавшись со Спасителем, Матфей бросил работу и последовал за Иисусом. Именно Матфей стал автором одного из Евангелий, где описал жизнь и проповеди Иисуса Христа.

Именины 22 августа празднуют: Матфей и Петр.

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Приметы 22 августа.

  • Ночь ясная, а росы утром нет – ждите дождя.
  • Осадки в этот день – ожидайте непогоду до конца лета.
  • Если молодой месяц хорошо на небе виднеется – конец августа будет теплым.
  • Сильный ветер 22 августа поднялся – зима будет холодной.
  • Непогода на Матвея – в следующем году будет мало урожая.


Приметы 22 августа

Что нельзя делать 22 августа

  • Согласно приметам, сегодня нельзя пить отвар из трав. Считали, что на Матвея растения выпускают яд.
  • Умейте говорить "нет" 22 августа. Если вас "заваливают" дополнительными заботами или навязывают вам какие-то обязанности – откажитесь от этого.
Автор: Андріана Будиш