22 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

09:08

22 августа празднуют День апостола Матфея, который был братом апостола Иакова. До встречи с Христом святой Матфей был мытарем и из-за этой профессии его очень презирали в обществе. Но, пообщавшись со Спасителем, Матфей бросил работу и последовал за Иисусом. Именно Матфей стал автором одного из Евангелий, где описал жизнь и проповеди Иисуса Христа.