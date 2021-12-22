Святая Анна со своим мужем Иоакимом долго не могли зачать ребенка. Супруги были в преклонном возрасте, но однажды им явился ангел, возвестивший, что они вскоре станут родителями. Тогда Анна и Иоаким решили, что отдадут свою дочь в храм для служения Богу.

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Приметы 22 декабря

  • На улице хорошая погода, 31 января будет солнечно.
  • Если в этот день идет дождь – вся весна будет дождливой
  • Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.
  • Обильный иней на деревьях – хороший урожай.
  • На деревьях иней – под Новый год будет пасмурно.

Что нельзя делать 22 декабря

  • Сегодня запрещено ругаться.
  • Также в этот день нельзя заниматься стиркой, шитьем, вышиванием, уборкой и другими серьезными делами.
  • Беременным женщинам нельзя встречаться с больными людьми, так как ребенок может родиться нездоровым.