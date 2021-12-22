Святая Анна со своим мужем Иоакимом долго не могли зачать ребенка. Супруги были в преклонном возрасте, но однажды им явился ангел, возвестивший, что они вскоре станут родителями. Тогда Анна и Иоаким решили, что отдадут свою дочь в храм для служения Богу.
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Приметы 22 декабря
- На улице хорошая погода, 31 января будет солнечно.
- Если в этот день идет дождь – вся весна будет дождливой
- Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.
- Обильный иней на деревьях – хороший урожай.
- На деревьях иней – под Новый год будет пасмурно.
Что нельзя делать 22 декабря
- Сегодня запрещено ругаться.
- Также в этот день нельзя заниматься стиркой, шитьем, вышиванием, уборкой и другими серьезными делами.
- Беременным женщинам нельзя встречаться с больными людьми, так как ребенок может родиться нездоровым.