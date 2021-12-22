Святая Анна со своим мужем Иоакимом долго не могли зачать ребенка. Супруги были в преклонном возрасте, но однажды им явился ангел, возвестивший, что они вскоре станут родителями. Тогда Анна и Иоаким решили, что отдадут свою дочь в храм для служения Богу.

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Приметы 22 декабря

На улице хорошая погода, 31 января будет солнечно.

Если в этот день идет дождь – вся весна будет дождливой

Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.

Обильный иней на деревьях – хороший урожай.

На деревьях иней – под Новый год будет пасмурно.

Что нельзя делать 22 декабря