Свята Анна зі своїм чоловіком Йоакимом довго не могли зачати дитину. Подружжя було в похилому віці, але одного разу їм з'явився ангел, який сповістив, що вони незабаром стануть батьками. Тоді Анна і Йоаким вирішили, що віддадуть свою доньку в храм для служіння Богу.

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Прикмети 22 грудня

На вулиці гарна погода, то 31 січня буде сонячно.

Якщо у цей день йде дощ – вся весна буде дощовою.

Яка Анна до полудня, така зима до кінця грудня.

Рясний іній на деревах – буде хороший урожай.

На деревах іній – під Новий рік буде похмуро.

Що не можна робити 22 грудня