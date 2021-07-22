День Ангела 22 июля празднуют: Кирилл и Федор.

Кстати С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах

Приметы 22 июля

  • Богатый урожай черники – морозы зимой начнутся рано и будут сильными.
  • Если ночью Луна прячется в облако, то ждите дождей до конца июля.
  • Чтобы огурцы хороший урожай давали, нужно их высадить на грядке, где в прошлом году росла кукуруза.

Что нельзя делать 22 июля

  • Не отказывайте сегодня в просьбах близких людей.
  • Не ссорьтесь с родственниками.
  • Не рекомендуется начинать новые дела или планировать поездки – это может привести к неудачам.