День Ангела 22 июля празднуют: Кирилл и Федор.
Кстати С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Приметы 22 июля
- Богатый урожай черники – морозы зимой начнутся рано и будут сильными.
- Если ночью Луна прячется в облако, то ждите дождей до конца июля.
- Чтобы огурцы хороший урожай давали, нужно их высадить на грядке, где в прошлом году росла кукуруза.
Что нельзя делать 22 июля
- Не отказывайте сегодня в просьбах близких людей.
- Не ссорьтесь с родственниками.
- Не рекомендуется начинать новые дела или планировать поездки – это может привести к неудачам.