День Ангела 22 липня святкують: Кирило та Федір.
До речі З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Прикмети 22 липня
- Багатий урожай чорниці – морози взимку почнуться рано і будуть сильними.
- Якщо вночі місяць ховається у хмару, то чекайте дощів до кінця липня.
- Щоб огірки добрий урожай давали, потрібно їх висадити на грядці, де минулого року росла кукурудза.
Що не можна робити 22 липня
- Не відмовляйте сьогодні у проханнях близьких людей.
- Не сваріться з родичами.
- Не рекомендовано починати нові справи або планувати поїздки – це може призвести до невдач.