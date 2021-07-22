День Ангела 22 липня святкують: Кирило та Федір.

До речі З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Прикмети 22 липня

  • Багатий урожай чорниці – морози взимку почнуться рано і будуть сильними.
  • Якщо вночі місяць ховається у хмару, то чекайте дощів до кінця липня.
  • Щоб огірки добрий урожай давали, потрібно їх висадити на грядці, де минулого року росла кукурудза.

Що не можна робити 22 липня

  • Не відмовляйте сьогодні у проханнях близьких людей.
  • Не сваріться з родичами.
  • Не рекомендовано починати нові справи або планувати поїздки – це може призвести до невдач.