22 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 июля 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

22 июля в народном календаре чествуют Панкратия и Кирилла. В народе этот день назывался черничным, поскольку именно в этот день начинали собирать чернику.

День Ангела 22 июля празднуют: Кирилл и Федор.

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Приметы 22 июля

  • Богатый урожай черники – морозы зимой начнутся рано и будут сильными.
  • Если ночью Луна прячется в облако, то ждите дождей до конца июля.
  • Чтобы огурцы хороший урожай давали, нужно их высадить на грядке, где в прошлом году росла кукуруза.

Что нельзя делать 22 июля

  • Не отказывайте сегодня в просьбах близких людей.
  • Не ссорьтесь с родственниками.
  • Не рекомендуется начинать новые дела или планировать поездки – это может привести к неудачам.
Автор: Квітослава Туз