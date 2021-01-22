22 января отмечают День соборности Украины. Также, в христианском календаре чествуют святых Филиппа и Евстратия. В этот день желательно убрать свой дом, выбросить хлам и подготовиться к весне.

Именины сегодня отмечают: Антонина, Захар, Филипп. К теме Мужской гороскоп на неделю: кого на этой неделе ожидает финансовый успех Приметы 22 января Собака спит, свернувшись в клубок – ждите похолодания.

Ясный день – год будет урожайным и благополучным.

Вороны сидят на верхушках деревьев – вскоре усилятся морозы.

22 января снежит – ждите метелей. Что нельзя делать 22 января Сегодня нельзя пришивать пуговицы, иначе не избавитесь от старых проблем.

Не выходите из дома сей день, не умыв лицо. Говорят, что таким образом можно обойти беду.

Сегодня не пейте и не ешьте из надщербнутой посуды. Считается, что так вы призовете к себе бедность.