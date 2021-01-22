22 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
22 января отмечают День соборности Украины. Также, в христианском календаре чествуют святых Филиппа и Евстратия. В этот день желательно убрать свой дом, выбросить хлам и подготовиться к весне.
Именины сегодня отмечают: Антонина, Захар, Филипп.
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Приметы 22 января
- Собака спит, свернувшись в клубок – ждите похолодания.
- Ясный день – год будет урожайным и благополучным.
- Вороны сидят на верхушках деревьев – вскоре усилятся морозы.
- 22 января снежит – ждите метелей.
Что нельзя делать 22 января
- Сегодня нельзя пришивать пуговицы, иначе не избавитесь от старых проблем.
- Не выходите из дома сей день, не умыв лицо. Говорят, что таким образом можно обойти беду.
- Сегодня не пейте и не ешьте из надщербнутой посуды. Считается, что так вы призовете к себе бедность.
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