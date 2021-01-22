22 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити
22 січня відзначають День соборності України. Також, у християнському календарі вшановують святих Пилипа і Євстратія. У цей день бажано прибрати свою оселю, викинути непотріб та підготуватися до весни.
Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Захар, Пилип.
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Прикмети 22 січня
- Собака спить, згорнувшись в клубок – чекайте на похолодання.
- Ясний день – рік буде урожайним і благополучним.
- Ворони сидять на верхівках дерев – незабаром посиляться морози.
- 22 січня сніжить – чекайте хуртовин.
Що не можна робити 22 січня
- Сьогодні не можна пришивати ґудзики, інакше не позбудетеся від старих проблем.
- Не виходьте з дому цього дня, не вмивши лице. Кажуть, що таким чином можна оминути біду.
- Сьогодні не пийте і не їжте із надщербнутого посуду. Вважається, що так ви накличете на себе бідність.
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