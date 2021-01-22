22 січня відзначають День соборності України. Також, у християнському календарі вшановують святих Пилипа і Євстратія. У цей день бажано прибрати свою оселю, викинути непотріб та підготуватися до весни.

Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Захар, Пилип. До теми Чоловічий гороскоп на тиждень: на кого цього тижня очікує фінансовий успіх Прикмети 22 січня Собака спить, згорнувшись в клубок – чекайте на похолодання.

Ясний день – рік буде урожайним і благополучним.

Ворони сидять на верхівках дерев – незабаром посиляться морози.

22 січня сніжить – чекайте хуртовин. Що не можна робити 22 січня Сьогодні не можна пришивати ґудзики, інакше не позбудетеся від старих проблем.

Не виходьте з дому цього дня, не вмивши лице. Кажуть, що таким чином можна оминути біду.

Сьогодні не пийте і не їжте із надщербнутого посуду. Вважається, що так ви накличете на себе бідність.