Поздравления с именинами принимает Николай.

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Приметы 22 мая

  • На следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным.
  • Утром 22 мая туман – значит, надо умыться первой росой, чтобы в течение года быть здоровым.
  • Лягушки начали квакать – будет богатый урожай овса.
  • Ольха зацвела – пора сеять гречиху.

Яке свято 22 травня
Какой праздник 22 мая

Что нельзя делать 22 мая

  • На Николая Чудотворца нельзя купаться в водоемах.
  • Не злоупотребляйте алкоголем и этот день.
  • Не завидуйте и не лгите.
  • Не стоит давать обещаний, которые вы не уверены, что выполните. 