Поздравления с именинами принимает Николай.
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Приметы 22 мая
- На следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным.
- Утром 22 мая туман – значит, надо умыться первой росой, чтобы в течение года быть здоровым.
- Лягушки начали квакать – будет богатый урожай овса.
- Ольха зацвела – пора сеять гречиху.
Какой праздник 22 мая
Что нельзя делать 22 мая
- На Николая Чудотворца нельзя купаться в водоемах.
- Не злоупотребляйте алкоголем и этот день.
- Не завидуйте и не лгите.
- Не стоит давать обещаний, которые вы не уверены, что выполните.