Привітання з іменинами приймає Микола.

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Прикмети 22 травня

  • На наступний день після Миколая йде дощ – літо буде дощовим і холодним.
  • Зранку 22 травня туман – значить, треба вмитися першою росою, щоб протягом року бути здоровим.
  • Жаби почали квакати – буде багатий урожай вівса.
  • Вільха зацвіла – пора сіяти гречку.

Яке свято 22 травня
Яке свято 22 травня

Що не можна робити 22 травня

  • На Миколая Чудотворця не можна купатись у водоймах.
  • Не зловживайте алкоголем і цей день.
  • Не заздріть і не брешіть.
  • Не варто давати обіцянок, які ви невпевнені, що виконаєте.