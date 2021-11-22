День Ангела 22 ноября празднуют Александр, Алексей, Антон и Виктор.
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Приметы 22 ноября
- Утром иней видно – в следующем году будет хороший урожай овса.
- Дождь пошел – примета, что пшеница уродится.
- Снегопады предвещают ненастный май.
- Туман стоит 22 ноября – влажная погода затянется на неделю.
22 ноября празднуют день иконы "Скоропослушница"
Что нельзя делать 22 ноября
- Этот день необходимо провести в тишине и покое, поэтому не шумите и не посещайте шумных вечеринок.
- Не забывайте делать приятное родным людям. Необязательно устраивать что-то грандиозное, так как даже маленькая безделушка может подарить водоворот эмоций.