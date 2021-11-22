День Ангела 22 ноября празднуют Александр, Алексей, Антон и Виктор.

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Приметы 22 ноября

  • Утром иней видно – в следующем году будет хороший урожай овса.
  • Дождь пошел – примета, что пшеница уродится.
  • Снегопады предвещают ненастный май.
  • Туман стоит 22 ноября – влажная погода затянется на неделю.

22 листопада ікона Скоропослушниця
22 ноября празднуют день иконы "Скоропослушница"

Что нельзя делать 22 ноября

  • Этот день необходимо провести в тишине и покое, поэтому не шумите и не посещайте шумных вечеринок.
  • Не забывайте делать приятное родным людям. Необязательно устраивать что-то грандиозное, так как даже маленькая безделушка может подарить водоворот эмоций.