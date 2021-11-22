День Ангела 22 листопада святкують Олександр, Олексій, Антон та Віктор.
Читайте День ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість": що не можна робити у свято
Прикмети 22 листопада
- Вранці іній видно – в наступному році буде хороший урожай вівса.
- Дощ пішов – прикмета, що пшениця вродить.
- Снігопади віщують непогожий травень.
- Туман стоїть 22 листопада – волога погода затягнеться на тиждень.
22 листопада святкують день ікони "Скоропослушниця"
Що не можна робити 22 листопада
- Цей день необхідно провести в тиші і спокої, тож не галасуйте і не відвідуйте гучних вечірок.
- Не забувайте робити приємне рідним людям. Необов'язково влаштовувати щось грандіозне, адже навіть маленька дрібничка може подарувати вир емоцій.