День Ангела 22 листопада святкують Олександр, Олексій, Антон та Віктор.

Читайте День ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість": що не можна робити у свято

Прикмети 22 листопада

  • Вранці іній видно – в наступному році буде хороший урожай вівса.
  • Дощ пішов – прикмета, що пшениця вродить.
  • Снігопади віщують непогожий травень.
  • Туман стоїть 22 листопада – волога погода затягнеться на тиждень.

22 листопада ікона Скоропослушниця
22 листопада святкують день ікони "Скоропослушниця"

Що не можна робити 22 листопада

  • Цей день необхідно провести в тиші і спокої, тож не галасуйте і не відвідуйте гучних вечірок.
  • Не забувайте робити приємне рідним людям. Необов'язково влаштовувати щось грандіозне, адже навіть маленька дрібничка може подарувати вир емоцій.