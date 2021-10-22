Именины 22 октября празднует Иаков.

Читайте Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для всех знаков Зодиака

Приметы 22 октября

Утром на Якова идет дождь – вечером пойдет снег.

Верили, что после Якова заканчивается все осеннее тепло.

Крот во время мороза землю из норы выбрасывает – к потеплению.

Праздник 22 октября

Что нельзя делать 22 октября