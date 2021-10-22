Именины 22 октября празднует Иаков.
Читайте Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для всех знаков Зодиака
Приметы 22 октября
- Утром на Якова идет дождь – вечером пойдет снег.
- Верили, что после Якова заканчивается все осеннее тепло.
- Крот во время мороза землю из норы выбрасывает – к потеплению.
Праздник 22 октября
Что нельзя делать 22 октября
- В древности существовало поверье, что в этот день не стоит ходить к врачам, ведь все лечение будет неуспешным.
- Будьте осторожны 22 октября и "не ловите гав", ведь опасность может вас подстерегать.