Іменини 22 жовтня святкує Яків.

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Прикмети 22 жовтня

  • Зранку на Якова дощить – ввечері піде сніг.
  • Вірили, що після Якова закінчується все осіннє тепло.
  • Кріт під час морозу землю з нори викидає – до потепління.

Яке свято 22 жовтня
Яке свято 22 жовтня

Що не можна робити 22 жовтня

  • У давнину існував забобон, що цього дня не варто ходити до лікарів, адже усе лікування буде неуспішним.
  • Будьте обережними 22 жовтня й "не ловіть ґав", адже небезпека може на вас чатувати.