Іменини 22 жовтня святкує Яків.

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Прикмети 22 жовтня

Зранку на Якова дощить – ввечері піде сніг.

Вірили, що після Якова закінчується все осіннє тепло.

Кріт під час морозу землю з нори викидає – до потепління.



Яке свято 22 жовтня

Що не можна робити 22 жовтня