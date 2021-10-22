22 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 октября 2021 , 08:18
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Источник:

24 канал

22 октября Православная Церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов – Иакова Алфеева. Святой был братом Евангелиста и апостола Матфея.

Именины 22 октября празднует Иаков.

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Приметы 22 октября

  • Утром на Якова идет дождь – вечером пойдет снег.
  • Верили, что после Якова заканчивается все осеннее тепло.
  • Крот во время мороза землю из норы выбрасывает – к потеплению.

Праздник 22 октября

Что нельзя делать 22 октября

  • В древности существовало поверье, что в этот день не стоит ходить к врачам, ведь все лечение будет неуспешным.
  • Будьте осторожны 22 октября и "не ловите гав", ведь опасность может вас подстерегать.
Автор: Андріана Будиш