22 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 октября 2021 , 08:18Читати новину українською
Источник:24 канал
22 октября Православная Церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов – Иакова Алфеева. Святой был братом Евангелиста и апостола Матфея.
Именины 22 октября празднует Иаков.
Читайте Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для всех знаков Зодиака
Приметы 22 октября
- Утром на Якова идет дождь – вечером пойдет снег.
- Верили, что после Якова заканчивается все осеннее тепло.
- Крот во время мороза землю из норы выбрасывает – к потеплению.
Праздник 22 октября
Что нельзя делать 22 октября
- В древности существовало поверье, что в этот день не стоит ходить к врачам, ведь все лечение будет неуспешным.
- Будьте осторожны 22 октября и "не ловите гав", ведь опасность может вас подстерегать.