Родители Пресвятой Девы имели знатное происхождение. Иоаким происходил из рода Иуды и был потомком царя Давида, а святая Анна была дочерью священника. Известно, что Иоаким умер в 80 лет, а Анна не дожила до Благовещения Марии, хотя часто на иконах ее изображают вместе с дочерью и маленьким внуком Иисусом.

К слову Христиане отмечают Рождество Пречистой Богородицы: что запрещено делать в праздник

Приметы 22 сентября

Калина рано покраснела – на раннюю зиму.

Если осень богата на грибы – зима будет теплая.

Мигают звезды – на следующий день усилится ветер.

Чем теплее и суше сентябрь, тем позднее придет зима.

Дождливо 22 сентября – непогода продержится долго.



22 сентября – какой праздник сегодня

Что нельзя делать 22 сентября