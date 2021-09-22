Родители Пресвятой Девы имели знатное происхождение. Иоаким происходил из рода Иуды и был потомком царя Давида, а святая Анна была дочерью священника. Известно, что Иоаким умер в 80 лет, а Анна не дожила до Благовещения Марии, хотя часто на иконах ее изображают вместе с дочерью и маленьким внуком Иисусом.
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Приметы 22 сентября
- Калина рано покраснела – на раннюю зиму.
- Если осень богата на грибы – зима будет теплая.
- Мигают звезды – на следующий день усилится ветер.
- Чем теплее и суше сентябрь, тем позднее придет зима.
- Дождливо 22 сентября – непогода продержится долго.
22 сентября – какой праздник сегодня
Что нельзя делать 22 сентября
- В этот день нельзя забывать о своих родителях. Начните утро с молитвы и попросите здоровья и счастья для мамы и папы. Если ваших близких уже нет с нами, обязательно посетите кладбище.