Батьки Пречистої Діви мали знатне походження. Іоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида, а свята Анна була донькою священника. Відомо, що Іоаким помер у 80 років, а Анна не дожила до Благовіщення Марії, хоч часто на іконах її зображують разом з донькою і маленьким онуком Ісусом.

До слова Християни відзначають Рідзво Пречистої Богородиці: що заборонено робити у свято

Прикмети 22 вересня

Калина рано зачервоніла – на ранню зиму.

Якщо осінь багата на гриби – зима буде тепла.

Блимають зірки – наступного дня посилиться вітер.

Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима.

Дощить 22 вересня – негода протримається довго.



22 вересня – яке свято сьогодні

Що не можна робити 22 вересня