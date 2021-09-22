Батьки Пречистої Діви мали знатне походження. Іоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида, а свята Анна була донькою священника. Відомо, що Іоаким помер у 80 років, а Анна не дожила до Благовіщення Марії, хоч часто на іконах її зображують разом з донькою і маленьким онуком Ісусом.

До слова Християни відзначають Рідзво Пречистої Богородиці: що заборонено робити у свято

Прикмети 22 вересня

  • Калина рано зачервоніла – на ранню зиму.
  • Якщо осінь багата на гриби – зима буде тепла.
  • Блимають зірки – наступного дня посилиться вітер.
  • Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима.
  • Дощить 22 вересня – негода протримається довго.

22 вересня яке свято
22 вересня – яке свято сьогодні

Що не можна робити 22 вересня

  • У цей день не можна забувати про своїх батьків. Розпочніть ранок із молитви й попросіть здоров'я й щастя для мами і тата. Якщо ваших близьких вже немає з нами, обов'язково відвідайте кладовище.