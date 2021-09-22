Батьки Пречистої Діви мали знатне походження. Іоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида, а свята Анна була донькою священника. Відомо, що Іоаким помер у 80 років, а Анна не дожила до Благовіщення Марії, хоч часто на іконах її зображують разом з донькою і маленьким онуком Ісусом.
До слова Християни відзначають Рідзво Пречистої Богородиці: що заборонено робити у свято
Прикмети 22 вересня
- Калина рано зачервоніла – на ранню зиму.
- Якщо осінь багата на гриби – зима буде тепла.
- Блимають зірки – наступного дня посилиться вітер.
- Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима.
- Дощить 22 вересня – негода протримається довго.
22 вересня – яке свято сьогодні
Що не можна робити 22 вересня
- У цей день не можна забувати про своїх батьків. Розпочніть ранок із молитви й попросіть здоров'я й щастя для мами і тата. Якщо ваших близьких вже немає з нами, обов'язково відвідайте кладовище.