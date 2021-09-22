22 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 сентября верующие отмечают память святых Иоакима и Анны – родителей Богородицы. В народе их считают покровителями будущих родителей и тех, кто очень хочет иметь ребенка, но страдает бесплодием. Именно эти святые супруги долго не могли зачать ребенка, но спустя годы молитв Господь послал им девочку, которая потом стала матерью Христа.

Родители Пресвятой Девы имели знатное происхождение. Иоаким происходил из рода Иуды и был потомком царя Давида, а святая Анна была дочерью священника. Известно, что Иоаким умер в 80 лет, а Анна не дожила до Благовещения Марии, хотя часто на иконах ее изображают вместе с дочерью и маленьким внуком Иисусом.

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Приметы 22 сентября

Калина рано покраснела – на раннюю зиму.

Если осень богата на грибы – зима будет теплая.

Мигают звезды – на следующий день усилится ветер.

Чем теплее и суше сентябрь, тем позднее придет зима.

Дождливо 22 сентября – непогода продержится долго.



22 сентября – какой праздник сегодня

Что нельзя делать 22 сентября