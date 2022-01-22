Именины сегодня празднуют Филипп и Захар.
К слову Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для всех знаков Зодиака
Приметы
- Если собака беспокойная и ищет теплое место для ночлега – будут морозы.
- Ясный день выдался – летом будет богатый урожай.
- Снегопад идет 22 января – метели затянутся.
Что нельзя делать 22 января
- Верили, что сегодня нельзя пришивать пуговицы, ведь иначе не избавитесь от старых проблем.
- Не употребляйте пищу из негодной посуды.
- Не ругайтесь.
- Не забывайте о родных. Позвоните им или наведайтесь к ним в гости, чтобы убедиться, что все хорошо.