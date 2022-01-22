Именины сегодня празднуют Филипп и Захар.

К слову Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для всех знаков Зодиака

Приметы

  • Если собака беспокойная и ищет теплое место для ночлега – будут морозы.
  • Ясный день выдался – летом будет богатый урожай.
  • Снегопад идет 22 января – метели затянутся.

Что нельзя делать 22 января

  • Верили, что сегодня нельзя пришивать пуговицы, ведь иначе не избавитесь от старых проблем.
  • Не употребляйте пищу из негодной посуды.
  • Не ругайтесь.
  • Не забывайте о родных. Позвоните им или наведайтесь к ним в гости, чтобы убедиться, что все хорошо.