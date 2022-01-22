Іменини сьогодні святкують Пилип і Захар.

До слова Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку

Прикмети

  • Якщо собака неспокійний і шукає тепле місце для ночівлі – будуть морози.
  • Ясний день видався – улітку буде багатий врожай.
  • Снігопад йде 22 січня – хуртовини затягнуться.

Що не можна робити 22 січня

  • Вірили, що сьогодні не можна пришивати ґудзики, адже інакше не позбудетеся від старих проблем.
  • Не вживайте їжу із надщербленого посуду.
  • Не лайтеся.
  • Не забувайте про рідних. Зателефонуйте їм чи навідайтесь до них у гості, аби переконатись, що все добре.