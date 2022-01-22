Іменини сьогодні святкують Пилип і Захар.
До слова Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку
Прикмети
- Якщо собака неспокійний і шукає тепле місце для ночівлі – будуть морози.
- Ясний день видався – улітку буде багатий врожай.
- Снігопад йде 22 січня – хуртовини затягнуться.
Що не можна робити 22 січня
- Вірили, що сьогодні не можна пришивати ґудзики, адже інакше не позбудетеся від старих проблем.
- Не вживайте їжу із надщербленого посуду.
- Не лайтеся.
- Не забувайте про рідних. Зателефонуйте їм чи навідайтесь до них у гості, аби переконатись, що все добре.