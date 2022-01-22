22 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
22 января 2022 , 09:07Читати новину українською
Источник:24 канал
22 января в христианском календаре чтят святых Филиппа и Евстратия. Также в этот день отмечают День соборности Украины, когда в 1919 году состоялось провозглашение Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.
Именины сегодня празднуют Филипп и Захар.
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Приметы
- Если собака беспокойная и ищет теплое место для ночлега – будут морозы.
- Ясный день выдался – летом будет богатый урожай.
- Снегопад идет 22 января – метели затянутся.
Что нельзя делать 22 января
- Верили, что сегодня нельзя пришивать пуговицы, ведь иначе не избавитесь от старых проблем.
- Не употребляйте пищу из негодной посуды.
- Не ругайтесь.
- Не забывайте о родных. Позвоните им или наведайтесь к ним в гости, чтобы убедиться, что все хорошо.