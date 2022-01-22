22 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать

09:07

22 января в христианском календаре чтят святых Филиппа и Евстратия. Также в этот день отмечают День соборности Украины, когда в 1919 году состоялось провозглашение Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.