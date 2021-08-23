Именины сегодня отмечают: Вячеслав и Лаврентий.
Уместно Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины
Приметы 23 августа
- Дождливая погода на Лаврентия – осень и зима не будут холодными.
- Дождь и тепло – рыба будет хорошо клевать.
- Птицы щебечут – теплая погода продержится еще долго.
- Роса на рассвете 23 августа – вечером будет дождь.
Что нельзя делать 23 августа
- 23 августа не рекомендуют купаться в реках и озерах.
- Также на Лаврентия не стоит заниматься тяжелой работой и работать в поле.
- Не ругайтесь.