Именины сегодня отмечают: Вячеслав и Лаврентий.

Уместно Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины

Приметы 23 августа

  • Дождливая погода на Лаврентия – осень и зима не будут холодными.
  • Дождь и тепло – рыба будет хорошо клевать.
  • Птицы щебечут – теплая погода продержится еще долго.
  • Роса на рассвете 23 августа – вечером будет дождь.

Что нельзя делать 23 августа

  • 23 августа не рекомендуют купаться в реках и озерах.
  • Также на Лаврентия не стоит заниматься тяжелой работой и работать в поле.
  • Не ругайтесь.