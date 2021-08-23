Іменини сьогодні святкують: В'ячеслав та Лаврентій.
Доречно Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України
Прикмети 23 серпня
- Дощова погода на Лаврентія – осінь і зима не будуть холодними..
- Дощ і тепло – риба гарно клюватиме.
- Птахи щебечуть – тепла погода протримається ще довго.
- Роса вдосвіта 23 серпня – ввечері буде дощ.
Що не можна робити 23 серпня
- 23 серпня не рекомендують купатись в ріках та озерах.
- Також на Лаврентія не варто займатись важкою роботою й працювати у полі.
- Не лайтесь.