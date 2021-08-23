23 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

23 августа 2021 , 08:46
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Источник:

24 канал

23 августа православная церковь чтит память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины, казненного во время гонений при императоре Валериане. Также 23 августа празднуют День Государственного Флага Украины.

Именины сегодня отмечают: Вячеслав и Лаврентий.

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Приметы 23 августа

  • Дождливая погода на Лаврентия – осень и зима не будут холодными.
  • Дождь и тепло – рыба будет хорошо клевать.
  • Птицы щебечут – теплая погода продержится еще долго.
  • Роса на рассвете 23 августа – вечером будет дождь.

Что нельзя делать 23 августа

  • 23 августа не рекомендуют купаться в реках и озерах.
  • Также на Лаврентия не стоит заниматься тяжелой работой и работать в поле.
  • Не ругайтесь.
Автор: Андріана Будиш