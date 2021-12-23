День Ангела 23 декабря празднуют Анатолий, Александр и Александра.
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Приметы 23 декабря
- Ночью звезды мерцают – будет мороз.
- 23 декабря солнце ярко светит – ждите похолодания.
- Сороки резво каркают – скоро будет оттепель.
- Снегопад 23 декабря означает, что на Рождество тоже будет много снега.
Что нельзя делать 23 декабря
- Существует суеверие, что сегодня нельзя желаем денег.
- Не полагайтесь только на ваши силы. Позволяйте себе принимать заботу и помощь от дорогих людей.
- Не ругайтесь.
- Не медлите, чтобы сделать себе приятное. Иногда нужно себя похвалить, чтобы получить дополнительную мотивацию.