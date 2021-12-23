День Янгола 23 грудня святкують Анатолій, Олександр та Олександра.

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Прикмети 23 грудня

  • Вночі зірки мерехтять – буде мороз.
  • 23 грудня сонце яскраво світить – чекайте похолодання.
  • Сороки жваво каркають – скоро буде відлига.
  • Снігопад 23 грудня означає, що на Різдво теж буде багато снігу.

Що не можна робити 23 грудня

  • Існує забобон, що сьогодні не можна зичити грошей.
  • Не покладайтесь лише на ваші сили. Дозволяйте собі приймати турботу й допомогу від дорогих людей.
  • Не лайтеся.
  • Не зволікайте, аби зробити собі приємне. Іноді потрібно себе похвалити, аби отримати додаткову мотивацію.