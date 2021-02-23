23 февраля в народном календаре чтят память святых Прохора и Харлампия. Считают, что в этот день солнце поднимается высоко над горизонтом, а морозы и холода ослабевают.

День Ангела празднуют: Прохор, Анна, Антон, Аркадий, Валентина. К слову Выходные в марте 2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в первом месяце весны Приметы на 23 февраля Ясная луна 23 февраля – в начале марта ждите грозы.

Считали, что на Прохора весна окончательно пробуждается от сна и начинает радовать людей теплом.

Если сегодня идет снег и небо затянуто облаками – весна будет дождливой и холодной.

Если на деревьях появляется иней – стоит ждать снегопадов.

23 февраля: какойпраздник Что нельзя делать 23 февраля Нельзя в этот день после захода солнца есть хлеб – это приведет к нищете.

В этот день нельзя одалживать денег, потому что весь год будете ходить в долгах.

23 февраля не стоит советовать что-то другим.