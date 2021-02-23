23 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 февраля в народном календаре чтят память святых Прохора и Харлампия. Считают, что в этот день солнце поднимается высоко над горизонтом, а морозы и холода ослабевают.
Источник:24 канал
День Ангела празднуют: Прохор, Анна, Антон, Аркадий, Валентина.
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Приметы на 23 февраля
- Ясная луна 23 февраля – в начале марта ждите грозы.
- Считали, что на Прохора весна окончательно пробуждается от сна и начинает радовать людей теплом.
- Если сегодня идет снег и небо затянуто облаками – весна будет дождливой и холодной.
- Если на деревьях появляется иней – стоит ждать снегопадов.
23 февраля: какойпраздник
Что нельзя делать 23 февраля
- Нельзя в этот день после захода солнца есть хлеб – это приведет к нищете.
- В этот день нельзя одалживать денег, потому что весь год будете ходить в долгах.
- 23 февраля не стоит советовать что-то другим.
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